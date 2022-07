Achtste keer goede keer? Topministers zitten opnieuw samen over pensioenen 

De topministers van de regering De Croo zitten opnieuw samen om een akkoord te bereiken over een pensioenhervorming. Het is al de achtste keer dat ze daarover vergaderen. Bij het laatste kernkabinet over de pensioenen verliepen de gesprekken erg moeizaam. De voorwaarden om toegang te krijgen tot dat minimumpensioen blijven een groot discussiepunt.