"Radio Minerva mag blaaive": Antwerpse radiozender krijgt opnieuw erkenning

Bij Radio Minerva reageren ze erg opgelucht. “We zijn onwaarschijnlijk blij dat de onzekerheid eindelijk voorbij is en dat "Minerva mag blaaive". We willen in de eerste plaats al onze luisteraars, alle sympathisanten en heel Antwerpen en omstreken bedanken voor hun trouw, acties en betrokkenheid", zegt Frank Boekhoff, de voorzitter van Radio Minerva. "Radio Minerva is er voor iedereen en iedereen was er voor Minerva. We zullen de komende weken dan ook uitpakken met tal van evenementen en acties als dank.”