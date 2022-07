Supermarkt in Reet overrompeld door Tomorrowlandbezoekers

De lokale supermarkt van Carrefour in Reet zet dit weekend speciaal iemand extra in om de drukte te controleren. Die persoon staat aan de ingang en zorgt ervoor dat er maximum 200 mensen tegelijkertijd in de winkel zijn. "Onze vaste klanten krijgen wel voorrang", zegt zaakvoerder Sven Bonaers. "Maar we vragen hen wel om in de late namiddag te komen, als de festivalgangers op Tomorrowland zitten."