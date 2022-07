Honderden festivalgangers keren naar huis met Tomorrowland-tattoo, ook Emma uit Finland: "Waarom niet?"

De wei van Tomorrowland is in het verleden al vaker het decor geweest voor huwelijksaanzoeken allerhande. En dat is dit jaar schijnbaar meer dan ooit het geval. Misschien heeft het centrale thema "The reflection of love" daar iets mee te maken?

Ook vandaag gaat één van de festivalgangers op één knie om De Vraag te stellen, vlak aan de Main Stage. Een goed voorbereid man, want hij liet op tijd een spandoek maken met de duidelijke vraag "wil je met mij trouwen".