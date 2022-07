Topvrouw Duitse kunstenfestival Documenta stapt op na antisemitismeschandaal

Documenta is een moderne, beeldende kunstenmanifestatie in Kassel, in het centrum van Duitsland. Het evenement wordt elke vijf jaar georganiseerd en duurt honderd dagen. Tijdens deze vijftiende editie - die in handen is van het Indonesische collectief ruangrupa - zijn op 32 locaties doorheen de stad werken van honderden kunstenaars te zien. Ruangrupa werd maanden eerder al eens beschuldigd van antisemitisme.