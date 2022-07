Twee nieuwe opleidingen voor UHasselt en PXL in gezondheidszorg en sales

Studenten met een academisch bachelordiploma geneeskunde of biomedische wetenschappen kunnen rechtstreeks instappen in de opleiding. Studenten met een professionele bachelor in de zorg stromen in via een éénjarig schakelprogramma. “We richten ons ook op mensen die werkzaam zijn binnen de gezondheidszorg en via een werktraject hun carrière een boost willen geven”, zegt prof. dr. Jochen Bergs. “Zij volgen de lessen deels online en via zelfstudie, daarnaast zijn er vaste contactmomenten op de campus. Na de opleiding kunnen afgestudeerden onder andere aan de slag als stafmedewerker of leidinggevende in zorggerelateerde bedrijven en zorginstellingen of bij overheden om hier de gezondheidszorg verder structureel te versterken.”