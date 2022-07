Uitslaande brand in kraakpand in Edegem: getuigen zien man weglopen

De brand werd zaterdagmiddag rond 13.15 uur opgemerkt. Er kwam veel rook vrij die afdreef in de richting van Kontich. Het getroffen gebouw staat leeg en wordt volgens de politie al jaren als kraakpand gebruikt.

Een kraker die nog in het pand aanwezig was, is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het gebouw brandde volledig uit en is onbewoonbaar. Getuigen hebben kort na het uitbreken van de brand een man zien weglopen. Of hij iets te maken heeft met het incident, moet nog onderzocht worden.



De Boniverlei is een drukke verbindingsweg tussen Edegem en de oprit van de E19 in Kontich. Door de brand was de baan deels versperd.