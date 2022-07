Vooruit Diest wil tijdens hitte meer zwemmers toelaten in Halve Maan, "mag niet van de wet" zegt provincie 

Volgens Vooruit zijn er verschillende praktische, haalbare en veilige versoepelingen van de toegang tot de Halve Maan mogelijk. "Daarbij denken we bijvoorbeeld aan een in/out-telsysteem dat ook in de evenementensector wordt gebruikt", zegt Jankowski. "Er zullen ondertussen zeker pragmatische oplossingen mogelijk zijn waar men al over heeft nagedacht. Het is immers niet de eerste keer dat we dergelijke vragen aan de gedeputeerde richten." Maar de gedeputeerde is dus niet van plan om op het voorstel in te gaan.