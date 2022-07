Wallonië vreest tekort aan plaatsen voor jeugdkampen als zomervakantie in 2023 ingekort wordt

Daarnaast wordt via een conventie met de vzw "Atout camps" ingezet op sensibilisering en prospectie bij eigenaars van landbouwgronden. "Het idee is om bijkomende kampplaatsen te zoeken om de druk op de bestaande kampplaatsen te verlichten. Niet enkel in de provincie Luxemburg, maar ook in Waals-Brabant, Henegouwen en Namen", onderstreepte Glatigny.