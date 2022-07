Kroniek van een aangekondigde hitte: vandaag nog 26 graden, dinsdag tot 39 graden

Morgen steken we al een tandje bij. Het is warm en zonnog met hoogstens wat hoge wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 24 en 26 graden in de kuststreek en in de Ardennen en tussen 27 en 29 graden elders.

Maandag wordt het nóg wat warmer: tussen 29 tot 31 graden in de Ardennen en tussen 32 en 34 graden elders. Het is de hele dag zonnig, met wat hoge bewolking.

Dinsdag krijgen we dan een absolute uitschieter. Na een warme nacht wordt het overdag erg warm, met maxima tussen 32 en 35 graden in de Ardennen tussen 34 en 38 graden elders. Lokaal is zelfs 39 graden mogelijk. In de nacht van dinsdag op woensdag is er kans op enkele lokale onweersbuien.