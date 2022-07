85-jarige vermiste man uit Merchtem na drie dagen levend teruggevonden

Louis was terechtgekomen in een greppel bij restaurant De Passerel in het centrum van Merchtem. "Agenten van de zone AMOW merkten tijdens een patrouille plots een schoen op die van achter een haag kwam", vertelt Fred. "Toen ze dichterbij gingen, zagen ze mijn vader liggen tussen een muur en een haag, volledig van het zicht onttrokken. Eddie De Block, dokter en voormalig burgemeester van Merchtem, zat dichtbij op een terras en hij heeft zich onmiddellijk ontfermd over mijn vader. Hoelang mijn papa daar al lag, is niet duidelijk. Het enige wat mijn papa, die dement is, kon zeggen was sorry."