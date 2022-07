Antwerpse vereniging opent kelder van kerk voor wie wil ontsnappen aan hitte: "Permanent 12 graden"

"We doen dit voor mensen uit de buurt die in hun huis of appartement geen koelte vinden", zegt Anton Van Den Broucke van Fundament 2060. "We gaan geen activiteiten aanbieden, we zetten enkel onze deuren open. Je kan hier dus een paar uur komen werken bijvoorbeeld. Liefst geen te drukke dingen, want hoe meer activiteit, hoe warmer het wordt, en dat is natuurlijk niet de bedoeling", lacht Van Den Broucke.