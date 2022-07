Bungalowwoning in Menen onbewoonbaar na brand

Net voor de middag brak er brand uit in de woning. De bewoners waren op het terras aan het aperitieven toen ze plots rook zagen. De man probeerde zelf nog met een tuinslang de brand te blussen, maar het vuur situeerde zich in de isolatie van het platte dak. De brandweer moest daardoor op verschillende plaatsen gaten in het dak maken en de isolatiepanelen er een voor een uithalen en blussen. Door de brand is de woning voorlopig onbewoonbaar. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.