Oekraïens vrachtvliegtuig "met gevaarlijke materialen" neergestort in Griekenland, "uren later nog explosies" 

Het is nog niet volledig duidelijk hoeveel mensen aan boord waren. Sommige bronnen spreken van 8 mensen, ze zijn allen omgekomen. Na de crash brak een enorme brand uit. Het vliegtuig zou urenlang in brand hebben gestaan. Ooggetuigen meldden dat ze nog voor de crash in de lucht een vuurbal en een rookpluim hadden gezien.

Volgens de lokale brandweer had het vliegtuig gevaarlijke materialen aan boord. Het zou om explosieven of munitie gaan. Volgens de lokale overheid zou het niet om chemisch of nucleair materiaal gaan. Ooggetuigen vertelden aan Griekse media dat ze enkele uren na de crash nog altijd explosies hoorden.

Twee brandweermannen werden in het ziekenhuis opgenomen met ademhalingsproblemen, wegens toxische stoffen. De brandweer trok zich op een bepaald moment terug van de plek van het ongeval en stelde een veiligheidszone in. Vanmorgen begonnen explosievenexperts bij dageraad met het onderzoeken van de lading, onder meer met een drone.

Volgens Griekse media voert Meridian chartervluchten uit over de hele wereld en werkt de maatschappij nauw samen met de NAVO en de Verenigde Naties om "dringende vracht" te leveren.