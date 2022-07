Jongeren snellen vrouw te hulp bij keukenbrand in Jette

“Via de noodcentrale kregen we iets voor 22 uur gisteravond een oproep voor een keukenbrand in de Jules Lahayestraat (Esseghemwijk) in Jette,” vertelt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. “Ter plaatse aangekomen werden wij opgewacht door een jongere bewoner die ons meldde dat de brand gedoofd was,“ aldus Derieuw. De brandweer stelde vast dat de brand effectief geblust was en men reeds gestart was met de ventilatie van de woning.