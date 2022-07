Kortrijk blaast majorette traditie nieuw leven in: samenwerking met korps uit Kuurne

De stad Kortrijk wil de bijna verloren gegane traditie opnieuw tot leven wekken. In plaats van zelf een nieuw majorettekorps op te richten, gaat de stad een samenwerking aan met buurgemeente Kuurne. “We hebben in onze harmonie een majorettekorps en het idee ontstond begin dit jaar om een oude traditie in Kortrijk nieuw leven in te blazen. Omdat wij al 40 jaar ervaring hebben, zijn we deze samenwerking aangegaan”, zegt Johan Hugelier. Het is de bedoeling dat de stad Kortrijk het korps ondersteunt en verder helpt uitbouwen.