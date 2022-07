Bashir Abdi loopt naar een derde plaats in de marathon op het wereldkampioenschap atletiek. Het is de eerste medaille voor ons land op dit WK. In de laatste rechte lijn moest Abdi de Ethiopiër Mosinet Geremew laten lopen. Tamirat Tola, ook uit Ethiopië, was al verder uitgelopen en pakt goud. Lees meer bij onze collega's van Sporza.