Het lijstje onverkozen ministers wordt steeds langer, maar is dat een probleem?

"Het is ook een kwestie van vraag en aanbod", legt Sinardet uit. "Het is minder aantrekkelijk geworden om in de politiek te gaan. Je krijgt veel bagger over je heen op sociale media, politici haken af omdat ze te weinig kunnen veranderen."



"Om dan op een lijst te gaan staan zonder enige garanties, dat is weinig aantrekkelijk. Maar een aanbod om vanuit het niets minister van Binnenlandse Zaken (Annelies Verlinden) te worden of minister van Buitenlandse Zaken (Hadja Lahbib), dat kan je moeilijk laten liggen. Het is een goeie manier om nieuwe mensen naar de politiek te trekken."