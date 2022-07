Pastoor uit Vrasene dood aangetroffen thuis nadat hij niet kwam opdagen voor de mis

Volgens de burgemeester heeft pastoor Vande Velde enorm veel betekend voor Beveren, daarom werd hij twee weken geleden nog gevierd. "Hij was geen man van grote woorden, maar hij straalde enorm veel warmte en rust uit. Hij was heel geliefd over heel Beveren. 50 jaar lang was hij priester. Het is een enorm verlies voor de kerkgemeenschap. Officieel was hij al op pensioen, maar hij bleef gewoon verder werken. Er zijn al niet veel priesters meer. Nu blijven we echt met een grote leemte achter."