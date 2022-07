Politie opgeroepen voor vlaggenroof met bivakmutsen bij jeugdkamp in Lille

De Politie Regio Turnhout is dit weekend opgeroepen voor een inbraak bij een jeugdkamp in Lille, maar bij aankomst bleek het om een typische vlaggenroof te gaan. "Ze mogen zich amuseren, maar als er bivakmutsen en nepwapens aan te pas komen, verwittig dan op voorhand even de politie om opschudding te vermijden", zegt commissaris Peter Van Gorp.