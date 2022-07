Scheepvaartpolitie houdt elke dag en nacht controle op het water tijdens Gentse Feesten

Elke dag en nacht worden er extra controles gehouden op de Gentse binnenwateren. Tijdens de Gentse Feesten mogen er bootjes varen, maar ze mogen niet blijven liggen. Daarnaast houdt de scheepvaartpolitie ook controles aan boord van de pleziervaartuigen. Er wordt gekeken of het schip correct is ingeschreven en of het juiste brevet en uitrusting voorgelegd kunnen worden.

Drie dagen van de tien worden er ook intensieve alcoholcontroles gehouden, daar gelden dezelfde regels als in het verkeer. "Maar eigenlijk valt dat veel beter mee dan in het verkeer. Het is maar heel zelden dat er iemand positief blaast. De schippers zijn verstandig genoeg om in de meeste gevallen niets te drinken", vertelt David Buysse, hoofdinspecteur federale scheepvaartpolitie in Gent.