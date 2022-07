Van de Main Stage van Tomorrowland naar het witte doek: Dimitri Vegas stelt eerste film voor op dancefestival

Opvallend moment aan het einde van de dj-set van Dimitri Vegas en Like Mike op de Main Stage gisterenavond: de broers Thivaios maakten het even stil om een eerbetoon te brengen aan hun vader Takis, die vorig jaar is overleden. Een dag later blikt Dimitri Vegas in een gesprek met VRT NWS emotioneel terug op het moment dat veel betekend heeft voor de dj-broers, die de steun voelden van de 40.000 festivalgangers voor de Main Stage.