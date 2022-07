Vlasmarkt, Trefpunt en Baudelopark sluiten bar dinsdag: "Verwachten dat iedereen naar Blaarmeersen zal gaan"

Stad Gent laat weten dat ze geen verdere maatregelen nemen. In het kader van het hitteplan kun je op drie verschillende locaties (Baudelopark, aan het Belfort, aan het Zuid) tussen 15 uur en 22 uur gratis water halen als je een beker of drinkfles bijhebt. Via hun schermen roepen ze op om op voorhand in te smeren, een hoofddeksel te dragen en af en toe de schaduw op te zoeken. De verantwoordelijke per plein mag kiezen of ze de bars sluiten of openhouden. Er komt voorlopig geen algemene sluiting.