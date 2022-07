Vroege oogst en meer graan: maar zal ons brood daardoor goedkoper worden?

De prijsvorming van het graan komt wereldwijd tot stand en de prijzen schommelen zeer sterk. "Je krijgt schommelingen van dag tot dag. Ze kunnen zelfs meermaals per dag veranderen. De markten houden niet van de onzekerheden. En die zijn er op dit moment zowel op vlak van vraag als aanbod." Dat de prijs nu hoog staat is een rechtstreeks gevolg van de schaarste op de wereldmarkt.

"Zaterdagavond werd de Europese graanmarkt afgesloten op 325 euro per ton. De prijs in Frankrijk -waar wij ons op baseren- lag zaterdag op 345 euro per ton. Dat is dus de prijs die tarwetelers in ons land op dit moment krijgen voor hun graan. In dezelfde periode vorig jaar, lag die prijs op 203 euro per ton."