Wafel met slagroom moet Jacques Francksquare in Sint-Gillis opvrolijken

Dat de square voor verbetering vatbaar is, geeft ook Willem Stevens (one.brussels-Vooruit) toe. Hij is schepen voor Jeugd en Stadsvernieuwing in Sint-Gillis. “We maken via het nieuwe wijkcontract Zuid middelen vrij voor een echte upgrade van deze square, die we samen met buurtbewoners en jongeren willen realiseren. De streetart van Katrien Vanderlinden is alvast een mooie voorbode voor het verbeterproces dat we de volgende maanden opstarten.”