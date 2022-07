Alweer ontploffing in Antwerpen: woning en wagens in Berchem beschadigd door explosief

De ontploffing vond plaats in de Deken De Winterstraat. "Rond één uur vannacht is er een soort explosief tot ontploffing gebracht voor een pand in Berchem." Wat er precies tot ontploffing werd gebracht, is nog niet duidelijk. "Het gaat wellicht niet om een granaat, wat het wel was, wordt nog onderzocht", klinkt het bij het parket.

De knal zorgde voor schade aan de voordeur van een woning, een oprit en enkele wagens in de buurt. "De schade is beperkt, er was gelukkig niemand aanwezig op het ogenblik van de feiten."