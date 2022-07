6 nieuwe Velo-stations in Antwerpen met 198 extra plaatsen 

Velo Antwerpen gaat het aantal fietsstations uitbreiden. Er komen 6 nieuwe stations met in totaal 198 extra plaatsen bij. Omdat de meest gebruikte Velo-stations langs de as van het treinstation Antwerpen-Centraal naar de Groenplaats liggen, komt er een extra station bij in de Quellinstraat, dat zijn 21 plaatsen. De druk bezochte winkelstraat Offerandestraat ​ krijgt een nieuw station met 33 plaatsen. Ook het treinstation Antwerpen-Zuid krijgt een extra station met 36 plaatsen.