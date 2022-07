Meldpunt grensoverschrijdend gedrag krijgt 9 meldingen tijdens 1e weekend Gentse Feesten: "Openingsuren worden duidelijker"

De Gentse Feesten pionieren met een meldpunt tegen grensoverschrijdend gedrag. Ook mensen die het slachtoffer zijn van discriminatie of van intoxicatie kunnen er terecht. "We hebben de voorbije 3 nachten in totaal 9 meldingen gekregen", verklaart Van Braeckevelt. "Het is jammer dat dit meldpunt nodig is maar het is tegelijk ook broodnodig dat mensen die zich niet veilig voelen of lastig gevallen worden ergens terecht kunnen." De stad geeft toe dat het niet altijd duidelijk was of het meldpunt open was of niet.