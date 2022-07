Minstens zestig doden bij etnisch geweld in Soedan

In de Soedanese deelstaat Blauwe Nijl, in het Qissan-district, zijn er vorige week gevechten uitgebroken tussen de Hauta- en Birta-volkeren. Dat gebeurde nadat een landbouwer werd gedood. Afgelopen weekend hadden de autoriteiten van de deelstaat het over 31 doden en 39 gewonden. Intussen is het dodental opgelopen tot zeker 65, sommige lokale bronnen spreken van 85 doden.



Volgens de autoriteiten is het etnisch geweld tussen beide volken gestopt na tussenkomst van het leger en de politie. Er werd een avondklok ingesteld en een verbod op bijeenkomsten om de rust in de regio te herstellen. De autoriteiten gaan een onderzoek instellen naar de gevechten, klonk het nog.