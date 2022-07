Autisme Leeft zoekt dringend vrijwilligers voor speelpleinen in Kuringen en Pelt

Het is vooral voor de speelpleinen in Kuringen en Pelt dat de vzw nog vrijwilligers zoekt. Marleen Bloemen van Autisme Leeft: "Je moet geen kennis hebben over autisme. We zoeken vooral actieve en enthousiaste vrijwilligers vanaf 16 jaar, met een hart voor kinderen en jongeren, die het vaste team helpen ondersteunen. Elke nieuwe vrijwilliger is heel erg welkom, want dat betekent dat we weer twee jongeren van de wachtlijst kunnen schrappen." Wie interesse heeft om zich deze zomer als vrijwilliger in te zetten om kinderen en jongeren met autisme te begeleiden op een speelplein kan zich inschrijven op de website van Autisme Leeft.