Autopsie bevestigt: 53-jarige Gentenaar is levend in het water gegooid en verdronken

De 53-jarige man wiens lichaam gistermorgen in het water is gevonden aan de Ferdinand Lousbergskaai, in Gent, is daar levend in het water gegooid en verdronken. Dat blijkt uit de resultaten van de autopsie, bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Daarmee wordt de these van het parket bevestigd, die gisteren al uitging van een verdacht overlijden.