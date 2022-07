Bakkerij Emmerix uit Riemst neemt maatregelen om bloedhete dagen door te komen: “Zelfs de bloem ligt in de diepvries”

Bakkerij Emmerix focust vandaag op droge gebakken en gewone taarten en zal minder slagroom of crème au beurre gebruiken. "Met de warmte is de koeling in de winkel ook niet evident. Onze koeltoog moet het ook getrokken krijgen. En als de klanten in de namiddag wegblijven, zullen we ook eerder sluiten, want de kosten lopen anders te hard op. Maar er is altijd brood in de gekoelde broodautomaten, dus de mensen moeten zeker geen honger lijden", sluit bakker Roland Emmerix af.