Geen nachtelijke patrouilles te paard in Knokke-Heist: Belgische politieruiters staken

Deze week zouden Nederlandse en Belgische politieruiters samen patrouilleren in Knokke-Heist om feestende jongeren in toom te houden. De voorbije zomers waren er geregeld problemen met Nederlandse jongeren die de grens overstaken om hier vakantie te vieren. Daarom werd een project samen met de Nederlandse politie opgezet. Twee Nederlandse politieagenten te paard zouden samen met hun Belgische collega's een oogje in het zeil houden.

Gisteren verliep de patrouille anders dan verwacht. De Belgische ruiters van de federale politie beslisten om stipt om middernacht te staken. Ze keerden naar Brussel terug. Daardoor konden ook de Nederlandse ruiters hun patrouille niet verderzetten. “De Nederlandse ruiters vormen samen met hun Belgische collega's duo's. Nu moeten we op zoek naar een alternatief om de Nederlandse ruiters toch nog in ons straatbeeld te houden”, zegt de korpschef van Knokke-Heist Steve Desmet.

De politie van Knokke-Heist was niet op de hoogte van de staking en is erg teleurgesteld in de collega’s van de federale politie. “Het is een project waar we zes maanden hebben aan gewerkt. Afspraken zijn afspraken. We weten dat er deze week heel wat uitdagingen zullen zijn in het uitgaansleven. We vinden het geen manier van werken”, voegt Desmet nog toe.