Nog heel wat tickets beschikbaar in Antwerpse recreatiedomeinen: "Maar het kan snel gaan, en vol is vol"

In de drie recreatiedomeinen zijn vandaag en morgen voorlopig de helft van de tickets verkocht. "Maar we willen toch graag oproepen om op voorhand online tickets te kopen, want als de maximumcapaciteit bereikt is dan kunnen we niemand meer toelaten. Mensen die spontaan naar daar rijden kunnen wel eens voor een gesloten deur staan, want de ticketverkoop kan ineens snel gaan", zegt verantwoordelijke voor de recreatiedomeinen Duan Gatto. "We zien dat mensen in de loop van de voormiddag beslissen om te gaan of niet."