Bomen en waterspelletjes om hitte draaglijker te maken op speelpleinwerking De Saenhoeve in Maasmechelen

"Sommige kinderen hebben echt wel last van die hitte", gaat Josiane Vranken verder. "Maar dan kunnen we hen een ijsje of water geven. Er is trouwens een waterkraantje, dus iedereen kan altijd drinken. Of we bieden watermeloenen aan." Gelukkig is er nog niemand echt ziek geworden van de hitte, maar het bos is echt wel belangrijk. Josiane Vranken: "We gaan met de kinderen bij deze hitte niet naar het sportplein dat wat meer open is. Maar gelukkig hebben we dus een speelbos, en dat is bij deze hitte echt wel nodig."