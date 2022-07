Brussel Mobiliteit lanceert campagne tegen rijden onder invloed: "Een echte vriend laat je niet in de steek"

Tropische temperaturen, volle terrasjes, festivals en tuinfeesten. We zitten weer in volle vakantiemodus, en dan drinken we al eens een glaasje teveel. Daar is op zich niets mis mee, zolang je niet achter het stuur kruipt. Maar in Brussel gebeurt dat nog te vaak. Bij 11 procent van de ongevallen met zwaargewonden of doden, is alcohol of drugs vaak de oorzaak. Daarom wil Brussel Mobiliteit jongvolwassenen sensibiliseren met de campagne: "Een echte vriend laat je niet in de steek". Oftewel, een echte vriend laat je niet rijden onder invloed.