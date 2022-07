Burgers overhandigen 40.000 handtekeningen voor behoud van open ruimte in Brussel

Leden van de Tuiniersforum des Jardiniers kwamen deze maandagochtend samen in het Warandepark voor een persmoment. “Talloze pogingen om een zitting te organiseren met Vervoort bleven onbeantwoord”, vertelt Bernadette Stallaert, van CBN Vogelzang, één van de 27 verenigingen die zich inzetten voor het manifest. “Daarom hebben we een actie gelanceerd onder de term 'Stop Beton', met vijf petities die in totaal meer dan 40.000 handtekeningen hebben opgehaald.” De vijf petities werden gelanceerd onder de namen Josaphatfriche, Save Donderberg, Kwartelveld, Let’s save Tenreuken en Red de Mijlemeers.