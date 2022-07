Carine uit Oostrozebeke belt ouderen op warme dagen: "Voldoende water drinken en binnenblijven"

Carine Vanhoorelbeke uit Oostrozebeke hangt al de hele voormiddag aan de telefoon. Als vrijwilliger geeft zij tips aan ouderen over hoe ze het best omgaan met de hitte. "Ik bel hen op en vraag eerst hoe het met hen is. Daarna geef ik een paar tips en vraag ik aan de mensen of ze op de hulp van anderen kunnen rekenen. Op die manier kunnen we hun situatie inschatten", vertelt Carine.

Carine heeft deze voormiddag al heel wat ouderen aan de lijn gehad en geeft telkens één belangrijke boodschap: veel water drinken en binnenblijven. "Ik merk dat de mensen al goed op de hoogte zijn van wat ze best doen bij warm weer. Met ons telefoontje herhalen we de tips nog eens en voelen de mensen ook dat we bezorgd zijn", sluit Carine af.