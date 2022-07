CHECK - Neen, zingend Oekraïens meisje is niet verwond door Russisch bombardement

Dat laat de moeder ook via haar TikTok-account weten. Meteen nadat de valse berichten beginnen te circuleren plaatst ze op 29 juni de video met uitleg over het ongeval. "Vrienden, onze mooie Elizaveta Komarevich is een echte ster! Maar vandaag beweren mensen op sociale media dat ze een meisje uit Mykolajiv is, die ontsnapt is aan een bombardement (...) Haar been doet echter pijn omdat ze van haar fiets viel… dat kan gebeuren!", schrijft ze.