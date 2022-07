Code oranje in alle Vlaamse bos- en natuurgebieden: risico op natuurbranden 

Bij code oranje is het erg droog en brandgevaarlijk in de natuur. "We vragen dus aan de mensen om voorzichtig te zijn en zeker niet te roken in onze natuur- en bosgebieden", zegt Jeroen Denaeghel van het Agentschap Natuur en Bos. "We vragen ook om kinderen niet alleen te laten in natuurgebieden en geen afval te laten rondslingeren. Een stukje glas kan een lenseffect veroorzaken en brand doen ontstaan."