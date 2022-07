Twee doden en tientallen personen in quarantaine: Marburgvirus breekt uit in Ghana

In Ghana zijn 2 mensen overleden nadat ze besmet zijn geraakt met het dodelijke Marburgvirus. Zo'n 100 mensen zitten in quarantaine. Het virus is erg besmettelijk en komt uit dezelfde familie als het ebolavirus. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) prijst de snelle reactie van de lokale gezondheidsautoriteiten. Het is niet de eerste keer dat het Marburgvirus opduikt op het Afrikaanse continent.