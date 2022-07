Er zit een zeehond in de Schelde in Hamme, dat is ver stroomopwaarts

Moerzeke is een klein dorp, het nieuws over de zeehond leeft daar nogal, merkt David. "Iedereen vindt het tof. Het is schattig om te zien. Het is een klein dier, ik schat 1 tot 2 weken oud. Het was helemaal niet bang en pas na een half uur is hij het water in gedoken." David zag in de verte nog een andere zeehond, hij vermoedt dat dat de moeder was.