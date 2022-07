Europese Unie trekt opnieuw half miljard euro uit voor de bewapening van Oekraïne

Het conflict in Oekraïne, dat ondertussen al 145 dagen duurt, is geëvolueerd tot een ware uitputtingsslag. De Russische strijdkrachten winnen slechts heel gestaag terrein. Daarom vroeg de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken deze ochtend zijn EU-collega's om extra steun en wapens. Voor die wapens wordt nu dus een extra half miljard euro uitgeschreven. Mogelijks worden later vandaag ook nog bijkomende steunmaatregelen als een importverbod op goud afgekondigd.