Ex-ministers Rishi Sunak en Penny Mordaunt blijven op kop voor opvolging Boris Johnson, Tom Tugendhat valt af

In elke stemronde bleken de ex-ministers Rishi Sunak en Penny Mordaunt het leidende tweetal te vormen. Wat Sunak betreft, is dat verwacht, maar Penny Mordaunt verrast steeds opnieuw. Zij was even minister van Defensie, maar is nu een soort onderminister van Buitenlandse Handel, al maakt die niet echt deel uit van de regering. Dat ze telkens zo veel stemmen haalt, is bijzonder vervelend voor huidig minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss die dus riskeert buiten de feitelijke verkiezing te vallen. Truss heeft nochtans heel wat meer kans gehad om zich te profileren, maar dat slaat blijkbaar niet aan.