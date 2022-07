Geen druppel water in delen Halen, Herk-De-Stad en Geetbets

De Watergroep brengt alles in gereedheid om een alternatief te voorzien als het waterlek niet snel gevonden wordt. “We brengen nu vrachtwagens met paletten van de brandweer in gereedheid die drinkwater kunnen uitdelen. In eerste instantie gaan we daarmee naar bijvoorbeeld woonzorgcentra en crèches” zegt Brigitte Van Damme van de Watergroep. “Die vrachtwagens moeten wel van Lokeren komen. Normaal moeten we dat pas na 24 uur doen, maar met dit warme weer doen we dat al vroeger.”