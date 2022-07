Gent zet hittepatrouilles in om daklozen te helpen: "We brengen drinken en ondersteuning" 

Gent zet 3 hittepatrouilles in die in buitenwijken en parken, en aan het Sint-Pietersstation checken of er dak- en thuislozen zijn die hulp nodig hebben. "Gisteren hebben we al 2 patrouilles ingezet maar dat aantal drijven we op omdat de temperaturen hoger worden", verklaart schepen Willaert. "De patrouilles zoeken mensen die buiten slapen en nood hebben aan water. Ze checken ook of de dakloze medische zorgen nodig heeft en kunnen extra hulp inroepen bij uitdroging, als ze bijvoorbeeld in de zon geslapen hebben."