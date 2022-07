Meer dan 1.000 doden in Spanje en Portugal door de hitte, bosbranden omringen Middellandse Zee

In Frankrijk is in 15 van de 97 departementen (de overzeese niet meegeteld) code rood afgekondigd. Het is er al dagen heet, in het zuiden van het land werd gisteren 41 graden genoteerd. De komende dagen zou de temperatuur nog kunnen oplopen. "In bepaalde zones in het zuidwesten zal het een apocalyps van hitte zijn", waarschuwen de Franse weerdiensten.

De extreme temperaturen gaan gepaard met natuurbranden in het zuidwesten van het land. In het zuidwestelijke departement Gironde is intussen al 13.000 hectare bos verwoest. Meer dan 16.000 mensen zijn geëvacueerd door de bosbranden. Daar bovenop komen ook nog eens hoge concentraties aan ozon in de lucht.

Maar niet alleen de Franse natuur staat in brand, ook in verschillende andere landen in het Middellandse Zeegebied raast het vuur door de bossen, zoals in Spanje, Portugal, Griekenland, Kroatië en ook in Turkije en het noorden van Afrika. Al een hele week kreunt de regio onder de hitte, waardoor de natuur kurkdroog staat.