Honden Unief Leuven vindt nieuwe locatie bij voetbalclub uit Lovenjoel: "Godzijdank!"

"De kantine gaan we delen met de voetbalclub", legt de voorzitter van de hondenschool uit. "Daarover is een eerlijke overeenkomst gemaakt. Het gaat denk ik wel een hele aanpassing zijn, want vroeger hadden we onze eigen kantine met zicht op de weides. Maar het is beter dan niks, want anders staan onze 400 leden in de kou."