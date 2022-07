Honderden zaken rond hoogverraad in Oekraïne: president Zelenski ontslaat baas geheime dienst

Het ontslag van Ivan Bakanov, die sinds 2019 de Oekraïense geheime dienst SBU leidde, en Irina Venediktova, die procureur-generaal was, is op z'n minst opvallend te noemen. Bakanov is een vertrouweling van president Zelenski, die hij al van jongs af aan kent en met wie hij ook in zijn tijd als televisiekomiek optrok. Bakanov leidde sinds 2019 de geheime dienst. Er is nog geen opvolger voor hem bekendgemaakt.