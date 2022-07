Kempische volkszanger Juul Kabas onverwacht overleden, vooral bekend van "'t Zijn zotten die werken"

Juul Kabas baatte sinds 1980 samen met zijn echtgenote een café-taverne uit in Retie. "Het enige vervelende is dat die ene hit van mij, "'t Zijn zotten die werken" me nu nog altijd blijft achtervolgen", zuchtte hij een jaar na de opening van zijn zaak, in het weekblad Joepie. "Er gaat geen dag voorbij of er zijn een paar mensen die me zeggen: 'Juul, 't zijn zotten die werken. Wel, ge zijt er zelf wel één.' In het begin kan je daar nog mee lachen, maar als je dat een jaar aan stuk moet aanhoren..."